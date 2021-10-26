В Кремле ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина вслед за «скифским золотом» вернёт Крым, представляют собой территориальные притязания к России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА новости.

Безусловно, заявление о возвращении Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к РФ, — сказал он.

Пресс-секретарь президента России предупредил, что подобные высказывания могут иметь «негативные последствия».

Ранее Зеленский написал в Twitter, что Украина всегда возвращает своё, поэтому после «скифского золота» вернёт и полуостров. Таким образом он прокомментировал решение апелляционного суда Амстердама о передаче Киеву коллекции древних ювелирных изделий и других предметов быта, найденных ранее в Крыму.

На слова украинского лидера ответил глава полуострова Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что Крым останется российским навсегда и этот вопрос закрыт. По его словам, Зеленский может получить только «дырку от бублика» вместо полуострова.