Вопрос принадлежности Крыма решён на референдуме 2014 года крымчанами, точка в нём поставлена российским лидером Владимиром Путиным, поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому не видать полуострова. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

26 октября Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, заявил, что Киев всегда возвращает «своё». По его словам, сначала страна вернула скифское золото, а затем вернёт Крым.

Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым — в России, и вопрос этот закрыт, — заявил Аксёнов.

Ранее апелляционный суд Амстердама принял решeние о принадлежности золотой коллекции артефактов из крымских музеев. Скифское золото признано украинской собственностью, его передaдут Украине.