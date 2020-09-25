В Кремле ответили на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

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Российское Министерство иностранных дел и СВР солидарны по вопросу наличия и производства боевого вещества «Новичок» на территории России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Нарышкин говорил о том, что все запасы химического оружия уничтожены, это сертифицировано международными наблюдателями <...> Здесь нет противоречия, здесь не нужно цепляться за отдельные слова, — приводит слова Пескова ТАСС.

Так представитель Кремля отреагировал на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что у России никогда не было запасов этого вещества.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что запасы «Новичка» в РФ были уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия. Данный факт, отметил Нарышкин, зафиксировали в установленном порядке.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Советский Союз и Российская Федерация никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества «Новичок», писал NEWS.ru.