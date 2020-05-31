В Кремле отреагировали на обвинения РФ в причастности к беспорядкам в США

https://static.news.ru/photo/72d904b0-a3f1-11ea-ae74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Происходящие в американских городах протесты являются внутренним делом США. Так в Кремле прокомментировали обвинения в причастности РФ к протестам, которые ранее высказала бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США. Но всё, что там происходит, является внутренним делом этой страны. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Райс заявила, что происходящее в США — «русский сценарий». По её мнению, РФ занимается подстрекательством протестующих и может финансировать беспорядки. Каких-либо фактов в подтверждение своих слов Райс не привела.

Обвинения в адрес России прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала заявление Райс «грязной манипуляцией». Дипломат пояснила, что власти США придумали «глупейшую концепцию обвинения России во всём, что им не нравится», писал NEWS.ru.