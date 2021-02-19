В Кремле одобрили решение США об отказе от требований по иранским санкциям

https://static.news.ru/photo/98e3ddac-7299-11eb-8f0d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение США отказаться от требований к членам Совбеза ООН по восстановлению санкций в отношении Тегерана — это позитивный сигнал, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сам по себе отказ от призыва к санкциям — это хорошее дело, потому что, конечно, подобное санкционное давление — оно не способствует реализации плана, более того, заводило ситуацию в очень-очень сложное тупиковое положение, — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

В то же время Песков подчеркнул, что это лишь маленький позитивный шаг со стороны Вашингтона и реальным прогрессом будет возобновление диалога по возвращению Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий — ядерную сделку «шестёрки» с Ираном.

Ранее NEWS.ru писал, что США отозвали требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана, выдвинутое Совету Безопасности ООН после выхода США из ядерной сделки. Данное решение Вашингтона было направлено всем членам СБ ООН, оно подтверждает, что «резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе».

Бывший госсекретарь США Майк Помпео при администрации Дональда Трампа призвал Совбез ООН инициировать процесс восстановления санкций против Тегерана, которые были сняты в рамках сделки Ирана с «шестёркой». Представитель Вашингтона заявлял, что члены СБ ООН должны восстановить санкции за нарушение Тегераном условий сделки, из которой США вышли ещё в 2018 году.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.