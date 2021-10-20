В Кремле оценили присуждение Навальному премии Сахарова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя присуждение премии имени Сахарова осуждённому оппозиционеру Алексею Навальному, заявил, что подобными решениями Европарламент девальвирует название премии. Он отметил, что в РФ такое решение не уважают, пишет РИА Новости.

Мы знаем Европарламент, мы уважаем этот орган, безусловно. Но никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям, — сказал он.

По словам Пескова, люди, которые принимали решения относительно присуждения премии именно Навальному, просто не располагали «достоверной информацией».

Премия Сахарова — главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура Навального была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов «Обновить Европу» с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека».

О присуждении премии Навальному стало известно 20 октября — об этом сообщила в Twitter номинировавшая его фракция ЕП.