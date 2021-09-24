В Кремле оценили предложение ограничить показ жестоких сцен на ТВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил идею ограничить показ жестоких сцен из фильмов на федеральном телевидении, а также демонстрацию подобных картин в видеоиграх. Он отметил, что это вопрос должен пройти серьёзное обсуждение компетентными лицами. Его слова приводят «Известия».

Уже абсолютно доказано психологами и специалистами, конечно, нахождение в доступе кадров, где показано насилие, использование его в компьютерных играх и так далее, да, это провоцирует излишние состояния с психологической точки зрения. Это надо признать, — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал предложение главы СК РФ Александра Бастрыкина. По его словам, демонстрация аморализма и жестокости в ток- и реалити-шоу негативно влияет на молодёжь. Глава ведомства считает, что вместо этого необходимо активнее распространять социальную рекламу, пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом.

В правительстве решили принять различные меры по оздоровлению морального состояния нации после стрельбы в пермском вузе, которую открыл студент Тимур Бекмансуров. В результате пострадало 47 человек, погибли шестеро.

Ранее председатель Следственного комитета России связал нападение на пермский вуз с негативным влиянием Интернета. По его словам, подрастающее поколение не получает достаточного уровня воспитания и культуры, но при этом увлекается соцсетями и компьютерными играми.