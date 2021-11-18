В Кремле допустили общение Путина и Байдена по видеосвязи до нового года

Конкретных сроков общения президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена нет, однако контакты не исключены до нового года, возможно, по видеосвязи, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В последний раз переговоры лидеров двух стран прошли в июле в Женеве. Они длились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Конкретных сроков пока ещё нет. Нужно набраться терпения. Когда будут контакты, пока понимания чёткого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут, — пояснил представитель Кремля.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что какой-либо конкретики касательно проведения саммита Россия — США на данный момент нет. При этом, по его словам, данный вопрос всё равно сохраняет свою прежнюю актуальность.

В последний раз переговоры Путина и Байдена состоялась в июле в Женеве. Они продлились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Также был запущен процесс восстановления двусторонних отношений между США и РФ в ряде других сфер.