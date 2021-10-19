В КПРФ подтвердили скорую отставку управделами ЦК

О скорой отставке управляющего делами ЦК КПРФ Алексея Пономарёва в «верхах» партии было известно уже месяц, заявил NEWS.ru источник, близкий к руководству коммунистов. Однако собеседник отверг версию о том, что такое решение может стать отправной точкой для смены руководства партии.

У Алексея Алексеевича со здоровьем не очень. Его замена была вопросом времени. Уход Пономарёва — естественный процесс, — рассказал источник.

По его словам, назначение на должность управделами ЦК Николая Осадчего станет укреплением позиции лидера коммунистов Геннадия Зюганова, потому что «они давние соратники».

Называть данную перестановку «прологом к смене руководства партии» — это принимать желаемое за действительное, — добавил собеседник.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в ЦК партии сообщили , что Пономарёв, занимающий свой пост с 2005 года, уйдёт с должности на пленуме 23 октября и станет советником Зюганова. При этом собеседник издания назвал Осадчего, который станет новым управделами ЦК, самой «безобидной фигурой для периода транзита в партии».

В то же время зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил журналистам, что перестановок в КПРФ не предвидится.

В сентябре СМИ со ссылкой на источники писали, что в Кремле задумались о смене главы КПРФ Геннадия Зюганова после того, как он заявил о нелегитимности электронного голосования, а его однопартийцы устроили митинги в Москве. В самой партии эту информацию опровергли.