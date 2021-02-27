В компании Пригожина сочли его розыск в США политическим манёвром

https://static.news.ru/photo/c8350404-7911-11eb-80f6-96000091f725_660.jpg Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Постановление ФБР о розыске российского предпринимателя Евгения Пригожина носит политизированный характер. К тому же ситуация относится к делу о якобы вмешательстве в американские выборы в 2016 году, которое давно закрыто, заявили в принадлежащей предпринимателю компании.

Там пояснили, что объявление о розыске связано с обвинением трёхлетней давности, по которому судебный процесс почти два года шёл в федеральном суде округа Колумбия. Все обвинения оказались сфабрикованными, заверили в компании.

Поскольку объявление о розыске Евгения Викторовича действительно только на территории Соединённых Штатов Америки, происходящее, по нашему мнению, имеет сугубо политизированные цели. По всей видимости, США, основываясь не на законах, а на своих политических взглядах, принимают решение кого выгоднее арестовать, — сказано в заявлении.

О том, что ФБР предложило награду в размере $250 тысяч за информацию, которая может способствовать аресту Пригожина, стало известно 26 февраля. Первой реакцией пресс-службы компании стала неприкрытая ирония. Там сообщили адрес в Санкт-Петербурге, где можно найти бизнесмена, и попросили перечислить вознаграждение, писал NEWS.ru.

На следующий день, учитывая широкий интерес к ситуации, в компании выступили с развёрнутым разъяснением и выразили удивление, что в 2021 году спецслужбы США зачем-то решили напоминать миру про несостоятельное политизированное обвинение о русском вмешательстве, «с которым даже Интерпол не захотел иметь дело».