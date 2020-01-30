https://static.news.ru/photo/b7174010-ed35-11e9-9fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине отреагировали на возвращение российской делегации в ПАСЕ. Как заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько, сам факт ратификации полномочий делегации из РФ усугубляет кризис в организации.

Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них — это пустой звук, — цитирует её РЕН ТВ.

Она подчеркнула что россияне не знают другого языка, кроме «языка угроз, ультиматумов и пропаганды». По её мнению, нужно внимательно следить, чтобы Москва не использовала площадку ПАСЕ как плацдарм для «распространения фейков и пропаганды».