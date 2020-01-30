На Украине отреагировали на возвращение российской делегации в ПАСЕ. Как заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько, сам факт ратификации полномочий делегации из РФ усугубляет кризис в организации.
Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них — это пустой звук, — цитирует её РЕН ТВ.
Она подчеркнула что россияне не знают другого языка, кроме «языка угроз, ультиматумов и пропаганды». По её мнению, нужно внимательно следить, чтобы Москва не использовала площадку ПАСЕ как плацдарм для «распространения фейков и пропаганды».
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания зимней сессии 29 января подтвердила полномочия российской делегации. Резолюцию поддержали большинство присутствующих на заседании. В документе сказано, что Россия выполнила ряд рекомендаций за шесть месяцев после возвращение в ПАСЕ, писал NEWS.ru.