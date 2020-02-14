Наконец состоялась отставка губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Мы говорим «наконец», поскольку, в отличие от иных местных правителей, которых молва отправляет «на новую работу», к его переходу в сенаторы все было технически подготовлено. Представитель области в Совете Федерации перешел на службу в РЖД, и Артамонову оставалось только в современных традициях подать президенту прошение об отставке. Действительно, Анатолий Артамонов, относящийся к уже редкой категории современных политиков, прошедших еще школу райкомов, занимал свой пост аж с 2000 года, превзойдя по политическому долголетию Леонида Брежнева и даже Юрия Лужкова. Ныне только белгородский «бессмертный» Евгений Савченко может похвастаться большим стажем губернаторства.

Впрочем, Артамонов не только долго правил в смежном с Московской областью регионе, но постоянно был на виду. И в силу своей некоторой экстравагантности, и разного рода инициатив. Он первым из коллег пересел на электромобиль, ездил по Москве с мигалкой, хотя губернаторам запретили использовать спецсигналы за пределами своей области. Обещал давать свой прямой мобильный номер тем бизнесменам, что решат вложить средства в Калужскую губернию. В 2014 году, после известных событий он официально запретил своим подчиненным употреблять слово «кризис». А еще через год числился в разного рода обзорах в числе наиболее эффективных региональных начальников. Были даже поспешные прогнозы, что сватали его на место премьера или одного из ведущих министров. Аналитики воздали дань организованным им в области разного рода сборочным, в основном автомобильным, производствам.

Но, пожалуй, самые громкие его инициативы были на ниве российской истории. Анатолий Артамонов взялся подарить России ещё один День воинской славы, пользуясь тем, что именно на подвластной ему территории и было в 1480 году великое стояние на реке Угре русских войск Ивана Третьего и ордынцев. Хан Ахмат так и не решился вступить в решающий бой с силами Московского княжества, а потом был вынужден и отступить, поскольку по его кочевьям прошли рейдом московская и крымская конницы. Вот так и было формально сброшено татаро-монгольское иго. И Артамонов приложил немало усилий, чтобы день, давший рождение суверенному российскому государству, был бы отмечен красным в календаре. И это несмотря на противодействие некоторых казанских политиков, усмотревший в такой инициативе признак разжигания межнациональной розни. Не так давно Артамонов заявлял, что нашел в своих исторических стараниях поддержку президента. Но пока ничего конкретного по стоянию на Угре сделано не было. Хотя в губернии и появился первый пока памятник основателю современной России великому государю Ивану Васильевичу Третьему. Притом, что такого памятника ещё нет и в Москве.

Правда, уход Артамонова омрачили сообщения, что, мол, решён вопрос о создании в области под вывеской «Экотехнопарка» фактически мусорного полигона для столичных отходов. То, что не удаётся пока в Архангельской области, в Шиесе, похоже, прокатило в Калуге. Так что, у преемника Артамонова, видимо, появится наследственная головная боль, если и там вспыхнут протесты.

Впрочем, пока назначенный президентом и.о. губернатора Владислав Шапша заговорил о прекрасных результатах двадцатилетия своего предшественника. К слову, его приход связывают с усилением в области влияния Росатома. Недаром он был пять лет мэром наукограда Обнинска. В Кремле решили не посылать варяга, а выдвинули фигуру, компромиссную для местных элит. Да к тому же явно пользующуюся симпатией и поддержкой уходящего Артамонова. Иначе Шапша так долго не руководил бы в Обнинске. Так что, произошла бесконфликтная замена. Без потрясений и намеков на ломку и трансформации.