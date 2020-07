В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после назначения Дегтярёва

Я ВЫХОЖУ ИЗ ЛДПРУдивительные новости о ÐºÐ°Ð´Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ñ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸ÑÑ Ð² Хабаровском крае застали меня в столице нашеи Родины, в городе Москве. Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚. Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я Ð²Ñ‹Ñ Ð¾Ð¶Ñƒ из партии ЛДПР@ldpr27 и из фракции ЛДПРв Законодательнои Думе края @duma.khv, в которые я вступил по доброи воле и с благими намерениями. Я буду и дальше отстаивать интересны ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð±Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¸. Моя партия - Хабаровскии краи. #емельяноврядом

A post shared by Емельянов Петр Сергеевич (@petrduma) on Jul 20, 2020 at 4:12pm PDT