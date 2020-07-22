В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после назначения Дегтярёва

https://static.news.ru/photo/874bc914-cb24-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Пётр Емельянов Фото: petrduma/instagram.com

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Пётр Емельянов и депутат гордумы Хабаровска Александр Каян вышли из ЛДПР. Причиной является их несогласие с отстранением губернатора Сергея Фургала и назначением на должность врио губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва.

Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня. <…> Я буду и дальше отстаивать интересы своих избирателей, — написал Емельянов в Instagram.

Каян, в свою очередь, в своём видеообращении заявил, что намерен перейти в беспартийный статус. Он отметил, что вступил в ЛДПР ради поддержки Фургала.

Я пошёл в депутаты, чтобы иметь возможность помогать людям, и буду продолжать это делать как беспартийный, — сказал депутат.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

Вопрос о новом главе края встал после ареста губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Сам Фургал, будучи членом ЛДПР, победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта на выборах 2018 года.

Как ранее писал NEWS.ru, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, возглавлявший комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, обладает талантом и серьёзной поддержкой, поэтому у него «нет шансов не справиться» с новыми обязанностями, считает член этого же комитета, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв.