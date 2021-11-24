В Госдуме рекомендовали принять в первом чтении законопроект о QR-кодах

Комитет Государственной думы по обороне вынес свои рекомендации о принятии в первом чтении законопроекта, закрепляющего введение системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу. Заключение комиссии опубликовано на сайте ведомства, в нём также говорится о ряде замечаний, которая касаются вопроса доступа военнослужащих и приравненных к ним лиц на мероприятия.

Указанные замечания не носят, по нашему мнению, концептуального характера и могут быть устранены в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению. В связи с вышеизложенным Комитет по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении, — говорится в заключении комиссии.

По словам председателя комитета Андрея Картаполова, которые приводят «Известия», комитет по обороне концепцию в целом поддерживает , однако имеет некоторые замечания, например, о том, какой будет порядок доступа на мероприятия для военнослужащих и приравненных к ним. Эти положения комиссией предлагается конкретизировать, так же обозначить список документов, которые будут должны предъявлять военные.

Ранее сообщалось, что законопроект о QR-кодах в общественных местах планируется рассмотреть в первом чтении в декабре. Всего парламентарии должны рассмотреть два документа — один касается использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, второй — в общественных местах. С такой инициативой правительство обратилось в Госдуму 12 ноября.