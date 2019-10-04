https://static.news.ru/photo/85e934b0-e81e-11e9-a5f3-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона ожидает разъяснений от США относительно задержания депутата Инги Юмашевой. Он написал об этом в своём Telegram-канале.

Слуцкий подчёркивает, что Юмашева — член комитета по международным делам. Соответственно, у неё имеется дипломатический паспорт. В силу этого инцидент с задержанием расценивается им как абсолютно противоправный.

Посольство РФ в США уже направило ноту протеста. Ожидаем реакции и объяснения со стороны американских властей. По своим каналам намерены также выяснять причины произошедшего, — заявил председатель комиссии комитета Госдумы по международным делам.

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Юмашеву по прибытии в Нью-Йорк допрашивал мужчина, представившийся сотрудником ФБР. Во время разговора он задавал «неясные и неприемлемые вопросы». Как отметили в посольстве России, ей потом предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в Штатах направило ноту протеста в Госдепартамент.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев назвал случай в аэропорту Нью-Йорка «безобразным», писал News.ru.