https://static.news.ru/photo/0de0cd6c-e80e-11e9-99e5-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ситуация с задержанием и допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в США является безобразной, заявил член Совета Федерации Константин Косачев.

Безобразная (другого определения нет и быть не может) история с задержанием и допросом моей коллеги, депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, — написал Косачев в Facebook.

По его словам, Юмашева сделала очень много для сохранения диалога с парламентариями США в качестве координатора думской группы по связям с Палатой представителей американского Конгресса.

Парламентария по прибытии в Нью-Йорк допрашивал мужчина, представившийся сотрудником ФБР. Во время разговора он задавал «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в Штатах направило ноту протеста в Госдепартамент.

Как ранее писал News.ru, циничной провокацией назвал действия американских спецслужб в отношении Юмашевой спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.