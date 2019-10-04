https://static.news.ru/photo/222330ca-e7ce-11e9-8a44-fa163e074e61_660.jpg Инга Юмашева Фото: https://www.instagram.com/inga_yumasheva/

Депутат Госдумы России Инга Юмашева подверглась допросу сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США в аэропорту Нью-Йорка. Она прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».

По словам посла России в США Анатолия Антонова, Юмашеву отвели в отдельное помещение, где ей задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Кроме того, сотрудник ФБР предложил ей встретиться в неформальной обстановке и продолжить общение.

Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса, - приводит РИА Новости слова дипломата.

Он добавил, что посольство РФ ждёт объяснений от США, а также предположил, что таким образом Вашингтон пытаются сорвать форум «Диалог Форт-Росс».

Ранее News.ru писал о том, что документы российских дипломатов и парламентариев, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова на неделю высокого уровня сессии ГА ООН, по-прежнему находятся в посольстве США. И это притом, что политические мероприятия завершились в пятницу, 27 сентября. https://news.ru/politics/rossijskie-diplomaty-ne-poluchili-svoi-dokumenty-ot-posolstva-ssha/