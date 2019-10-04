Депутат Госдумы России Инга Юмашева подверглась допросу сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США в аэропорту Нью-Йорка. Она прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
По словам посла России в США Анатолия Антонова, Юмашеву отвели в отдельное помещение, где ей задавали «абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Кроме того, сотрудник ФБР предложил ей встретиться в неформальной обстановке и продолжить общение.
Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса, - приводит РИА Новости слова дипломата.
Он добавил, что посольство РФ ждёт объяснений от США, а также предположил, что таким образом Вашингтон пытаются сорвать форум «Диалог Форт-Росс».