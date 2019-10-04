https://static.news.ru/photo/0c032ebc-e805-11e9-8ebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Циничной провокацией назвал действия американских спецслужб в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По мнению председателя ГД, в США есть силы, которые заинтересованы в обострении двусторонних отношений, передаёт « Интерфакс ».

Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения, — сказал Володин.

Он пояснил, что Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме и американское посольство выдало ей визу.

Юмашева является координатором группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию, — заявил Володин.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Юмашеву по прибытии в Нью-Йорк допрашивал мужчина, представившийся сотрудником ФБР. Во время разговора он задавал «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в Штатах направило ноту протеста в Госдепартамент.

Сама парламентарий воздерживается от комментариев по поводу допроса, который ей устроили в Нью-Йорке, писал News.ru.