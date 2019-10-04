https://static.news.ru/photo/f9e08dda-e7e9-11e9-bb4b-fa163e074e61_660.jpg Инга Юмашева Фото: inga_yumasheva/instagram.com

Депутат Госдумы Инга Юмашева воздерживается от комментариев по поводу допроса, который ей устроил сотрудник ФБР по прибытии в Нью-Йорк.

Юмашева рассказала, что поставила в известность посла РФ в США Анатолия Антонова. По её словам, «теперь этим занимаются наши дипломаты», отмечает РИА Новости .

Ранее Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии в Нью-Йорк допрашивал мужчина, представившийся сотрудником ФБР. При этом он задавал «неясные и неприемлемые вопросы», писал News.ru. Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.

Сообщалось, что Юмашева прилетела в Штаты для участия в работе форума «Диалог Форт-Росс».