Депутат Госдумы Инга Юмашева воздерживается от комментариев по поводу допроса, который ей устроил сотрудник ФБР по прибытии в Нью-Йорк.
Юмашева рассказала, что поставила в известность посла РФ в США Анатолия Антонова. По её словам, «теперь этим занимаются наши дипломаты», отмечает
Ранее Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии в Нью-Йорк допрашивал мужчина, представившийся сотрудником ФБР. При этом он задавал «неясные и неприемлемые вопросы», писал News.ru. Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.
Сообщалось, что Юмашева прилетела в Штаты для участия в работе форума «Диалог Форт-Росс».
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