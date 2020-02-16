https://static.news.ru/photo/e39141ae-509a-11ea-a7fe-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чепа Фото: duma.gov.ru

Заявление главы Минэнерго США, что Россия не способна завершить строительство «Северного потока — 2», носит политический характер и является примером «недобросовестной конкуренции». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Это недобросовестная конкуренция, которая открывает всем европейским странам глаза на санкции. У меня нет сомнений, что США и в дальнейшим будут принимать все меры для того, чтобы мешать строительству этого газопровода, — отметил он в беседе с RT.

Депутат подчеркнул, что подобные заявления со стороны США рассчитаны на настроение европейских компаний и носят политический характер. Это, по мнению Чепы, уже вызвало задержки в строительстве газопровода. Однако, как уверяет депутат, у России есть все шансы завершить начатое.

Я думаю, что в течение года будут предприняты шаги для того, чтобы ускорить завершение этого проекта, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минэнерго США Дэн Бруйетт посчитал существующие санкции достаточными для остановки строительства «Северного потока — 2», по которому Россия планирует поставлять газ в обход Украины и Белоруссии.