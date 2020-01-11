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Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас сделал заявление, что пограничный договор с Россией противоречит действующей конституции страны. Также он раскритиковал политиков, которые одобряют его ратификацию и «угодничают России».

Спикер ссылается при этом на Тартуский мирный договор, пишет Eesti Paevaleht. Это соглашение было заключено между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года. Согласно нему, Эстонии передавалась узкая полоса вдоль...