Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что высказывания эстонских политиков против ратификации договора о пограничном сотрудничестве России и Эстонии противоречат интересам Таллина.
То, что Эстония находит такие сомнительные предлоги для того, чтобы отказаться от ратификации такого нужного договора, на мой взгляд, совершенно неправильно и противоречит интересам самих эстонцев, проживающих в пограничной зоне, — цитирует Морозова РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас сделал заявление, что пограничный договор с Россией противоречит действующей конституции страны. Также он раскритиковал политиков, которые одобряют его ратификацию и «угодничают России».
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