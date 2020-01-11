https://static.news.ru/photo/b8bb7164-353f-11ea-a0b0-fa163e074e61_660.jpg Хенн Пыллуаас Фото: Erik Peinar/riigikogu.ee

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас сделал заявление, что пограничный договор с Россией противоречит действующей конституции страны. Также он раскритиковал политиков, которые одобряют его ратификацию и «угодничают России».

Спикер ссылается при этом на Тартуский мирный договор, пишет Eesti Paevaleht. Это соглашение было заключено между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года. Согласно нему, Эстонии передавалась узкая полоса вдоль восточного берега реки Нарвы, включая Ивангород. Эта территория также известна как Эстонская Ингерманландия. Кроме того, из состава Псковской губернии выделялись для передачи Эстонии Печорский уезд с городом Печоры и юго-западное побережье Псковского озера почти до устья реки Великая, включая город Изборск.

С точки зрения России, Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году. Эстонское правительство считает договор действующим, так как он до сих пор находится в реестре действующих международных договоров ООН.

18 мая 2005 года Россия и Эстония подписали в Москве два договора по пограничным вопросам. 20 июня 2005 года парламент Эстонии ратифицировал их, в одностороннем порядке внеся в преамбулу закона о ратификации упоминание о договоре 1920 года. В Москве посчитали это неприемлемым. РФ отозвала свою подпись.

18 февраля 2014 года глава МИД РФ Сергей Лавров и его эстонский коллега Урмас Паэт подписали новый договор о границе. В нём зафиксировано обоюдное отсутствие территориальных претензий. Этот документ и отказывается ратифицировать парламент прибалтийской республики.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что выступает в целом за ратификацию пограничного договора с Россией, но считает, что в ближайшие годы она вряд ли возможна, писал NEWS.ru.