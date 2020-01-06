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Директор Центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай 8 января прокомментировал грядущие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Таийпа Эрдогана. По мнению эксперта, главы государств в рамках встречи смогут договориться о том, чтобы совместными усилиями убедить Иран и Соединённые Штаты Америки отказаться от начала полномасштабных военных действий.

Страны, отмечает Октай, должны проявить здравомыслие и пойти на снижение уровня напряжённости. Директор Центра стратегических исследований говорит, что государствам нельзя допустить полномасштабных военных действий. Если этот конфликт приведёт к войне,...