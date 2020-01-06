Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступает в целом за ратификацию пограничного договора с Россией, но считает, что в ближайшие годы она вряд ли возможна.
Лучше, чтобы были конкретика, ясность в отношении границы. Но я не думаю, что в ближайшие годы ратификация вероятна, — цитирует ТАСС Ратаса.
Вместе с тем эстонский премьер высказался за продолжение диалога с Москвой.
Как писал NEWS.ru, парламент Эстонии не намерен продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году, заявил спикер Хенн Пыллуаас. Таллин считает, что в случае одобрения этого соглашения Эстония не сможет больше претендовать на часть территорий Псковской и Ленинградской областей. По мнению спикера, в случае ратификации будет аннулирован Тартуский мирный договор и перечёркнута правопреемственность республики.