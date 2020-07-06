В Госдуме назвали вероятный срок уничтожения флота Украины в случае войны

https://static.news.ru/photo/39c0697c-bf83-11ea-9046-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов обозначил возможный срок уничтожения флота Украины в случае если между этой страной и Россией начнётся война. Так он прокомментировал заявление Киева о подготовке к «полномасштабной военной конфронтации» с РФ.

Никонов считает, что объяснить подобные высказывания можно двумя способами, сообщает издание argumenti.ru. Первый — Киев готов рискнуть имеющимися в его распоряжении кораблями ради провоцирования конфликта. В случае реализации такого сценария украинский флот может быть потоплен «в минуты», отметил депутат. Второй вариант — в командовании Военно-морскими силами Украины «сидят люди, которые не проходят медкомиссию на предмет головы», отмечает депутат.

5 июля командующий украинскими Военно-морскими силами контр-адмирал Алексей Неижпапа предположил, что Москва пойдёт атакой на юг Херсонской области, чтобы попытаться восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. Он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией подача воды Киевом по каналу была прекращена. Чтобы защититься, Украина в 2021 году на Чёрном и Азовском морях развернёт несколько дивизионов комплексов «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360 комплекса «Нептун». Контр-адмирал отметил, что Украина намерена «как можно скорее и грамотно их применять».

«Нептун» предназначен для поражения боевых кораблей, береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток и года, в том числе при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. 17 июня военные провели успешные испытания комплекса. При этом впервые тесты проходили с использованием боевого заряда. Власти Украины ранее заявляли, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

При этом член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился, что хотя бы один рабочий экземпляр «Нептуна» вообще существует. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, отвечая на заявление украинского командующего, отметил, что для Киева «всё закончится печально», если он решится на военную конфронтацию с РФ.

В Кремле также отреагировали на высказывание Неижпапы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщения о планах России начать военную операцию на юге Украины являются глупостью и «нагнетанием антироссийской истерии», писал NEWS.ru