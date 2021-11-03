В Госдуме назвали провокацией призыв в США отправить корабли в Чёрное море

Призыв американских конгрессменов развернуть военное присутствие в Чёрном море в целях защиты Украины носит провокационный и бессмысленный характер. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, отметивший в Telegram, что акватория находится под неусыпным наблюдением ВМФ России.

Абсолютно провокационный и бессмысленный посыл. Размещение в Чёрном море американских военных кораблей в разы повысит общую напряжённость. Пора, наконец, понять, что любые провокации у российских границ пресекаются жёстко, — подчеркнул Слуцкий.

Он считает, что политики в США опять продемонстрировали «недопонимание реальной повестки». Депутат предположил, что конгрессмены опирались на сообщения западных СМИ о якобы стягивании войск РФ к границе с Украиной.

Но авторы этих материалов, как выяснилось, слабо разбираются в географии. И даже в офисе Зеленского сегодня заявили, что не располагают данными ни о каком скоплении войск у границы, — напомнил Слуцкий.

Ранее стало известно, что в конгрессе призвали президента США Джо Байдена направить боевые корабли к берегам Украины. С таким призывом обратились республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер. Конгрессмены также указали, что Киеву требуется поддержка в виде поставок оружия.