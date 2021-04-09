В Госдуме назвали «иезуитской уловкой» заявление Киева по Донбассу

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Российский парламентарий Руслан Бальбек оценил высказывание министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Киев стремится к цивилизованному разрешению ситуации в Донбассе. По его словам, это никак не соответствует тому, как действуют украинские власти на самом деле.

Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, и тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка, — цитирует депутата Госдумы RT.

Бальбек отметил, что для урегулирования конфликта в Донбассе Киеву следует выполнить минские соглашения. Однако украинская сторона делает всё, что угодно, только не это.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Донбасс заявил о необходимости перемирия. В то же время глава глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что Киев на самом деле готовится к полномасштабной войне, продолжая стягивать к линии соприкосновения боевую технику.