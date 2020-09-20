В Германии призвали «не жечь мосты» с РФ на фоне ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/66d13694-fb33-11ea-9713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Сопредседатель германо-российского форума «Петербургский диалог» Рональд Пофалла на фоне ситуации с Алексеем Навальным подчеркнул значимость сохранения связей между РФ и ФРГ и призвал «не разрушать мосты». Форум проводится ежегодно с 2001 года (исключение — 2014 год из-за присоединения Крыма). В этом году мероприятие пришлось перенести на середину 2021 года из-за коронавируса.

Немецко-российские отношения сейчас переживают один из самых серьёзных кризисов. «Петербургский диалог» сейчас важен как никогда. На форуме мы говорим об основных демократических ценностях. Мы говорим о свободе выражения мнения и способности общества говорить. То есть обо всём, что характеризует хорошую демократию, — приводит издание Bild слова Пофалла.

Сожжение всех мостов только усугубит ситуацию, считает он.

Мы будем наказывать не тех людей. Обмен с российским гражданским обществом особенно важен, и оно не несёт ответственности за попытку убийства Алексея Навального, — отметил он.

Пофалла также подчеркнул, что российские власти должны полностью расследовать покушение на Навального и что «нет никакого способа обойти это». Он считает, что правительство Германии поступает грамотно в сложившейся ситуации, а реакцию России на это он оценивает как гротескную.

20 августа 44-летний Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского оппозиционера стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Теперь международное сообщество требует расследования случившегося от властей России — вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. В Кремле требуют от Берлина предоставления проб Навального, заявляя, что при обследовании в РФ ядов в его организме обнаружено не было. Германия отказывается передавать биоматериалы из-за несогласия на это самого пациента.

Ранее депутаты Европарламента от Финляндии объяснили, почему воздержались от голосования по резолюции по делу Алексея Навального. 17 сентября европарламентарии приняли документ, в котором призвал немедленно начать международное расследование с участием ЕС, ООН, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совета Европы, а власти РФ призвал к полномасштабному сотрудничеству. Также в нем содержался и ряд других положений, включая призыв к полной изоляции РФ, писал NEWS.ru.