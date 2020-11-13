В ГД сравнили речь Зеленского к жителям Донбасса с пропагандой нацистов

https://static.news.ru/photo/846d0e72-2738-11eb-8fc2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не сделал для установления мира в Донбассе, поэтому его новые обещания похожи на лозунги нацистов, которыми они завлекали на свою сторону население на оккупированных территориях. С таким утверждением выступил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Учитывая, что Зеленский даже пальцем не пошевелил, чтобы выполнить Минские соглашения, под которыми в своё время подписалась украинская власть, то можно смело утверждать, что обращение украинского президента сейчас — как немецкая пропаганда в 1941-м. Тогда нашим делали предложение типа «русские, сдавайтесь, вас ждёт горячая еда, тёплая постель и наше радушие», а потом пленные оказывались либо в концлагере, либо в крематории, — цитирует РИА Новости российского парламентария.

Он напомнил слова «высокопоставленного украинского чиновника» о том, что «надо обещать жителям Донбасса всё что угодно, а резать и вешать будем потом».

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский ранее выступил с обращением на русском языке к жителям востока Украины с заверением, что закончит войну в регионе в скором времени. По его словам, власти решили открыть все пункты пропуска в Донбассе, но руководство ДНР и ЛНР блокирует эту инициативу.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Эти объединения не признаёт ни одно государство.