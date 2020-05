В ГД прокомментировали обвинении РФ в дезинформации по COVID-19

https://static.news.ru/photo/3239d8bc-983e-11ea-b7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: London News Pictures/Global Look Press

Официальный представитель ЕК Питер Стано должен сначала разобраться с дезинформацией, которая публикуется в западной прессе о ситуации с COVID-19 в России. Только после этого он сможет критиковать российскую сторону, заявил член комитета ГД по информационной политике Евгений Ревенко.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что различные «источники из России» якобы способствуют распространению в странах Евросоюза теорий заговора и дезинформации о COVID-19.

Я бы посоветовал Питеру Стано обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, которые безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена. Никто до сих пор не может ответить на вопрос, на основе чего сделаны эти публикации, — отметил депутат.

Российский политик призвал западных коллег разобраться сначала в своих делах. На Западе больше лжи и дезинформации, которая публикуется в СМИ. Однако никто с этим не борется, передаёт РИА Новости.

На днях Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также выложила материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Российский МИД потребовал от газет опровержения. 14 мая издание The New York Times сообщило, что не собирается этого делать. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях.

Утром 15 мая, действуя по решению Генпрокуратуры, Роскомнадзор потребовал удалить с сайта «МБХ медиа» опубликованную со ссылкой на Financial Times новость о статистике смертности в РФ. 13 мая надзорное ведомство признало, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», писал NEWS.ru.