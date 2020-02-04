https://static.news.ru/photo/4c1ebb18-4789-11ea-86bf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чепа Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну», заявил, что французский политик не разобрался в сути вопроса и не понимает саму тему разговора.

Ранее Макрон обвинил Россию в попытке пересмотреть историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».

Мы никого не обвиняем, мы говорим о неоспоримых исторических фактах. Если кому-то эти исторические факты не нравятся или кому-то кажется, что эти факты должны быть по-другому интерпретированы, пусть обращаются к первоисточникам, — отметил Чепа в разговоре с RT.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резолюцию сейма Польши, в которой говорится, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Она напомнила, что итоги Второй мировой войны зафиксированы Нюрнбергским трибуналом. Если Варшава хочет его оспорить, то это другой вопрос.