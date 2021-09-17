В Госдуме оценили сообщения о возможном визите Нуланд в Россию

Тем для переговоров заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и российских дипломатов может быть очень много, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Парламентарий отметил, что стороны могут обсудить в том числе ситуацию в Афганистане после вывода оттуда американских войск.

Новиков подчеркнул, что отношения между РФ и США находятся на крайне невысоком уровне, это не раз отмечалось официально. Собеседник предположил, что визит Нуланд в РФ, если он состоится, вполне можно преподнести как продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном, начавшегося во время июньской очной встречи президентов Владимира Путина и Джой Байдена в Женеве.

Всё будет зависеть от динамики сотрудничества Москвы и Вашингтона. На него могут повлиять самые разные факторы, например, позиция Запада по признанию или непризнанию российских [парламентских] выборов. Здесь, конечно, дело не в готовности Запада защищать демократические ценности, а в желании сформировать как можно более широкий пул претензий к РФ, чтобы эти претензии стали основанием для вмешательства во внутренние дела РФ, — подчеркнул Новиков.

Политик обратил внимание, что даже в «самые тяжёлые времена дипломаты обязаны делать свою работу» — обсуждать проблемные точки, вести переговоры, искать возможности разрядки.

В ином случае не может быть причин для потепления [отношений], элементов разрядки напряжённости, восстановления доверия. В этом и заключается миссия дипломатических служб во всём мире: исследовать ситуацию в отдельных странах, определять вектор внешней политики своей страны, — резюмировал депутат.

Вашингтон и Москва обсуждают вопрос приезда в Россию Нуланд, включённой российскими властями в чёрный список. Вероятность визита, который согласовывается по дипломатическим каналам, весьма высока. Точная дата пока неизвестна — в переговорах фигурирует ноябрь. Нуланд в Москве, скорее всего, встретится с заместителями министра иностранных дел Сергеем Рябковым и Андреем Руденко.

Ранее Нуланд призналась, что США готовы участвовать в обсуждении ситуации в Донбассе в формате «нормандской четвёрки».