США заявили о готовности присоединиться к переговорам по Донбассу

США готовы присоединиться к переговорам по Донбассу в формате «нормандской четвёрки». Об этом сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Мы готовы присоединиться к этим переговорам в любой форме, будь то «нормандский формат» или это параллельная поддержка. Мы готовы работать в любом формате, лишь бы мы могли помочь, — пояснила позицию государства Нуланд.

Также заместитель госсекретаря отметила, что прошлые переговоры по Донбассу «прошли успешно». В них участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Там по крайней мере был более позитивный тон, и если этот процесс действительно изменится и приобретёт жизненные формы, мы готовы помочь, — заявила Нуланд.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия страны может «взять» Донецк и Луганск, но в Киеве не хотят жертв. Для атаки на столицы ДНР и ЛНР нужен приказ Верховного главнокомандующего.