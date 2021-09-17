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Ветеран Майдана из «чёрного списка» Виктория Нуланд посетит Россию

10:43, 17 сентября 2021
Ветеран Майдана из «чёрного списка» Виктория Нуланд посетит Россию Виктория Нуланд Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Вашингтон и Москва обсуждают вопрос посещения России с официальным визитом включённой в «чёрный список» заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. По данным источника «Коммерсанта» с Нуланд в Москве встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко.

Байдену хотелось бы отношения с Россией где-то припарковать, поместить туда, откуда российская проблема не будет вылезать и отвлекать его от более важных дел вроде климата и борьбы с Китаем. Постсоветское пространство для него — источник проблем и постоянных трений с Москвой, поэтому хочется иметь здесь очерченные «красные линии», — объяснил визит Нуланд инсайдер.

Во время визита заместителя госсекретаря США в ноябре может произойти встреча Нуланд с нынешним куратором украинского направления и всего постсоветского пространства в Кремле — Дмитрием Козаком. Не исключено, что основной темой для разговора станет нынешняя ситуация на Украине, сообщает источник.

Ранее Нуланд призналась, что Соединённые Штаты готовы участвовать в обсуждении ситуации на Донбассе в формате «нормандской четвёрки».

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