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В Бундестаге обеспокоились из-за российских устройств на немецких подлодках

19:26, 30 марта 2021
Фото: Michal Fludra/Global Look Press

В оборонном комитете Бундестага обсудят резонансные сообщения немецкой газеты Bild am Sonntag о том, что подлодки и суда ВМФ Германии оборудованы системами навигации «Транзас» российского производства.

В Министерстве обороны Германии подтвердили факт использования российского оборудования, говорится в Telegram-канале РИА Новости. В военном ведомстве уточнили, что это стандартная аппаратура, которая не связана с риском утечки данных.

По данным журналистов Bild am Sonntag, системы навигации Transas Navi-Sailor 4000 используются с 2005 года по инициативе бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая якобы связана с Россией. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов.

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