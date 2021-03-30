В Бундестаге обеспокоились из-за российских устройств на немецких подлодках

В оборонном комитете Бундестага обсудят резонансные сообщения немецкой газеты Bild am Sonntag о том, что подлодки и суда ВМФ Германии оборудованы системами навигации «Транзас» российского производства.
В Министерстве обороны Германии подтвердили факт использования российского оборудования,
По данным журналистов Bild am Sonntag, системы навигации Transas Navi-Sailor 4000 используются с 2005 года по инициативе бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая якобы связана с Россией. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов.