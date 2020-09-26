В Евросоюзе согласовали расширение санкций против России за Крымский мост

https://static.news.ru/photo/afb30538-0171-11eb-be6d-fa163e074e61_660.jpg Крымский мост Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения предложение по расширению санкционного списка физических лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают суверенитет и независимость Украины.

Как сообщает корреспондент радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк, речь идёт об ограничительных мерах в связи со строительством Керченского моста.

Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырёх компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение об этом будет оформлено на этой неделе, — написал Йозвяк в Twitter.

Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2020

В опубликованной ранее повестке заседания Комитета постоянных представителей отмечалось, что постпреды могут принять 28 сентября такое решение для его дальнейшего утверждения Советом ЕС по письменной процедуре.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Крымский мост соединяет полуостров с материковой Россией. Его автомобильную часть открыли весной 2018 года, а железнодорожную — в декабре 2019-го.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что главной причиной выхода полуострова из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину, в Россию, писал NEWS.ru.