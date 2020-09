В Евросоюзе согласовали расширение санкций против России за Крымский мост

Как сообщает корреспондент радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк, речь идёт об ограничительных мерах в связи со строительством Керченского моста.

Eu ambassadors have green lighted sanctions against 2 people and 4 companies responsible for the construction of the Kerch bridge. Will be formalised later this week. #Ukraine #Russia #Crimea