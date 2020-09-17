Сенатор от Крыма назвал главную причину потери Украиной полуострова

https://static.news.ru/photo/6f79be3a-f8d4-11ea-b35a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Главной причиной выхода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, считает сенатор от этого региона Сергей Цеков. Накануне Государственное бюро расследований Украины пришло к выводу, что к утрате контроля над полуостровом привело «умышленное» понижение боеспособности вооружённых сил.

Это всё не является причиной воссоединения Крыма с Россией и выглядит со стороны киевских властей как оправдание. Главная причина того, что произошло в 2014 году, кроется совершенно в ином. Крымчане всегда считали несправедливым нахождение Крыма в составе Украины и всегда стремились вернуться на свою историческую родину — в Россию. Социологические опросы того периода это напрямую доказывают, — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, крымчанам было «невмоготу жить в стране, испытывая постоянные угрозы со стороны националистов».

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская община Крыма отправила в офис президента Украины журнал на украинском «Крим сьогодні». Это было сделано, чтобы доказать властям в Киеве, что на полуострове никак не ущемляются права проживающих там украинцев.