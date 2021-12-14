В Елисейском дворце рассказали о переговорах Макрона и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров он выступил в защиту суверенитета Украины и призвал добиваться выполнения Минских соглашений в рамках нормандского формата, сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Макрон подтвердил свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свою решимость действовать в пользу выполнения минских договоренностей в рамках нормандского формата при посредничестве Франции и Германии, — отмечается в сообщении.

Также французский лидер поддержал ряд гуманитарных мер, которые можно приурочить к празднованию Нового года. Макрон попросил Путина оказать поддержку в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провёл телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, рассказали в Кремле. Стороны обсудили обстановку на границах Белоруссии со странами Евросоюза, ситуацию вокруг Украины и положение в Карабахе. Президент РФ вновь напомнил о необходимости международных переговоров для выработки гарантий безопасности, исключающих продвижение НАТО на Восток.