В Астраханской области откроют временный ковидный госпиталь для младенцев

Временный госпиталь для лечения коронавирусной инфекции откроют в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Лечебное учреждение решили открыть по причине госпитализации четырёх детей с коронавирусной инфекцией в возрасте до 28 недель. Оно будет работать на базе областной детской клинической больницы имени Cилищевой.

К открытию готовятся 20 коек. Сейчас дети получают лечение в Областной инфекционной больнице имени Ничoги. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с тяжестью их состояния, с обязательной консультацией врача неонaтолога, — цитирует сообщение агентство.