В Астраханской области откроют временный ковидный госпиталь для младенцев
Александр Чеков
Александр Чеков
19:43, 13 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Временный госпиталь для лечения коронавирусной инфекции откроют в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Лечебное учреждение решили открыть по причине госпитализации четырёх детей с коронавирусной инфекцией в возрасте до 28 недель. Оно будет работать на базе областной детской клинической больницы имени Cилищевой.
К открытию готовятся 20 коек. Сейчас дети получают лечение в Областной инфекционной больнице имени Ничoги. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с тяжестью их состояния, с обязательной консультацией врача неонaтолога, — цитирует сообщение агентство.
Ранее аналитик данных Александр Драган подготовил исследование, согласно которому эпидемия не побеждена, Россию накрывает третья волна коронавируса, более серьёзная, чем прежде, а новый штамм более заразен и более опасен. Этого, по его убеждению, достаточно, чтобы люди вновь стали массово заболевать и попадать в больницы. Из-за того что опасность вернулась, возникла серьёзная причина «бежать прививаться».