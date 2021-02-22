Украинский вице-премьер объяснил совместное фото с Кадыровым

https://static.news.ru/photo/edbb9b30-7505-11eb-8499-96000091f725_660.jpg Фото: dshmyhal/facebook.com

Вице-премьер Украины Олег Уруский объяснил, почему оказался на общей фотографии с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

По его словам, это связано с протоколом организаторов выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ, в которой он принял участие в качестве главы украинской правительственной делегации.

Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке, — пояснил Уруский.

Он подчеркнул, что не имел никаких личных контактов с Кадыровым и не планирует их в будущем, украинская делегация заявила организаторам о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

Также не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны, — написал вице-премьер на своей странице в Facebook.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возмутился появлением в Сети фотографии, на которой его заместитель, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский стоит рядом с Рамзаном Кадыровым. Руководитель украинского правительства потребовал от своего зама объяснений.