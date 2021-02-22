Премьер Украины возмутился из-за фото своего заместителя с Кадыровым

https://static.news.ru/photo/e0a59c34-74fb-11eb-bbd0-96000091f725_660.jpg Олег Уруский (в центре) Фото: Олег Уруський/facebook.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возмутился появлением в Сети фотографии, на которой его заместитель, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский стоит рядом с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Руководитель украинского правительства потребовал от своего зама объяснений.

Жду от Олега Уруского срочного объяснения, — написал Шмыгаль в Facebook.

По данным СМИ, Уруский оказался рядом с Кадыровым в воскресенье 21 февраля. Это произошло в ОАЭ во время международной выставки оружия IDEX-2021.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель заведующего почтовым отделением «Укрпочты» в Кривом Роге лишилась работы за разговор с клиентом на русском языке и отказ соблюдать противоэпидемические меры.

Один из посетителей в середине февраля выложил в Сеть видео, на кадрах которого женщина отказалась перейти на украинский язык и надеть медицинскую маску. На требование она ответила грубым отказом, а после инцидента пожаловалась на снимавшего в полицию.