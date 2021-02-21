Работницу почты на Украине уволили за русский язык

https://static.news.ru/photo/b6d1d89a-74e8-11eb-b97a-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Baba Kit/youtube.com

Заместитель заведующего почтовым отделением «Укрпочты» в Кривом Роге лишилась работы за разговор с клиентом на русском языке и отказ соблюдать противоэпидемические меры.

Один из посетителей в середине февраля выложил в Сеть видео, на кадрах которого женщина отказалась перейти на украинский язык и надеть медицинскую маску. На требование она ответила грубым отказом, а после инцидента пожаловалась на снимавшего в полицию.

Представители «Укрпочты» подтвердили, что работница действительно нарушила ряд правил, в том числе нормы закона о языке и обязательное использование средств индивидуальной защиты.

Сотрудник пренебрегла правилами обслуживания клиентов, повышала голос и использовала бранные слова, что абсолютно неприемлемо, — подчеркнули в руководстве почты.

В связи с грубостью нарушений и наличием руководства по качеству обслуживания ранее, в компании было принято решение уволить женщину, передаёт «Днепровская Панорама».

Ранее NEWS.ru писал, что тренер ФК «Львов» Виталий Шумский получил жёлтую карточку после того, как сказал арбитру разговаривать не на русском, а на украинском языке. Скандальная ситуация произошла в ходе матча с «Колосом».