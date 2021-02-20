На Украине тренер получил жёлтую карточку за совет судье говорить «на мове»

https://static.news.ru/photo/4d2dcbc0-743d-11eb-ade6-96000091f725_660.jpg Виталий Шумский Фото: vk.com/fclviv

Тренер ФК «Львов» Виталий Шумский получил жёлтую карточку после того, как сказал арбитру разговаривать не на русском, а на украинском языке. Скандальная ситуация произошла в ходе матча с «Колосом».

На 67-й минуте матча главный арбитр матча Виктор Копиевский показал Шумскому жёлтую карточку после того, как тренер сказал резервному арбитру Николаю Кривоносову, чтобы тот разговаривал на украинском языке.

Кривоносов счёл это давлением на судью. Шумский после матча потребовал объяснений «на всю Украину».

Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают жёлтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвёртый арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне жёлтую карточку. Это прецедент, так не может быть, — цитирует его агентство «Униан».

16 января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории страны.

Как сообщал NEWS.ru, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь получил более 600 жалоб от украинцев из-за использования русского языка. Больше всего обращений направили жители Киева и Киевской области.