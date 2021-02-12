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Украинцы написали более 600 жалоб на использование русского языка

17:03, 13 февраля 2021
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь получил более 600 жалоб от украинцев из-за использования русского языка. Больше всего обращений направили жители Киева и Киевской области.

Жалобы в основном касались отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. Также граждане Украины выражали недовольство нарушением их прав, препятствием и ограничением в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Кроме того, поступали сигналы об использовании русского языка депутатами местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре и Запорожье, рассказал омбудсмен на своей странице в Facebook.

Весной 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии» и введение должности уполномоченного по его защите. Закон также вводит экзамены для чиновников на знание украинского языка.

Ранее 16 января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории страны.

Как писал NEWS.ru, известный в Эстонии журналист Прийт Хыбемяги заявил, что местным детям не нужно учить русский язык, поскольку Россия является «недружественной страной». По его словам, лучше отдать предпочтение немецкому, английскому, французскому или испанскому языку.

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