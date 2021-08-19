Украине предсказали два варианта будущего — оба негативные

Политический аналитик Александр Кочетков в статье для издания «Главред» заявил, что Украину ждут лишь два варианта будущего. По его мнению, оба варианта имеют негативный окрас.

Никто не знает, куда мы движемся. Похоже, туда, куда ветер несёт. Если мы не осознаем необходимости смены модели власти на более эффективную, нас ждут два варианта, оба отрицательные — или постепенное обнищание, или внезапное разрушение государственности, — заявил Кочетков.

Аналитик отметил, что за 30 лет Украина так и не смогла ограничить масштабы коррупции в стране, из-за этого существует риск потерять суверенитет. При этом Кочетков отмечает, что главное достижение за все годы независимости в том, что страна смогла эту независимость сохранить.

Ранее стало известно, что уровень народного доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому упал до 27,2%. Данный показатель для лидера Украины является минимальным за весь срок пребывания его посту. Социологические опросы, прошедшие в июле, определили доверие населения лидеру Украины в 27,5%, его рейтинг упал всего на 0,3% за месяц.

