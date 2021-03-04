Политтехнолог Ельцина сообщил, как президент выбирал своего преемника

https://static.news.ru/photo/dd29e736-7d75-11eb-a7eb-96000091f725_660.jpg Борис Ельцин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Детали выбора преемника президента России Бориса Ельцина были в голове только у самого национального лидера. Подбор, который осуществляли советники, не играл никакой роли. Об этом в разговоре с журналистами рассказал работавший с Кремлём в период президентства Ельцина политтехнолог Глеб Павловский.

По его словам, выбор преемника Ельцина — это суверенное решение исключительно самого бывшего национального лидера. Никаких критериев в процессе не было, все варианты рассматривались явочным методом.

Сначала (ещё в 1997 году) на роль преемника рассматривался экс-губернатор Нижегородской области Борис Немцов, который в марте того года стал первым председателем правительства. Политтехнологи основательно занялись его раскруткой. Уже к лету рейтинг Немцова превысил показатели лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главного оппонента Ельцина в президентской гонке 1996 года. Однако именно в этот период на первого председателя правительства «пошли войной» главные медиамагнаты конца 90-х — контролировавший НТВ Владимир Гусинский и Борис Березовский, «под которым» было ОРТ. Они, используя свои ресурсы, за год уничтожили Немцова как кандидата в президенты.

После этого Ельцин стал искать преемника среди так называемых силовиков. Первым вариантом стал Евгений Примаков — министр иностранных дел, ранее возглавлявший СВР.

Получилось так, что этот интеллигентный силовик оказался слишком удачной находкой. Он очень быстро стал популярен и повёл себя независимо от Ельцина. Тому это не нравилось, — цитирует Павловского Lenta.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, политтехнолог, работавший с первым российским президентом, рассказал, почему тот согласился уйти в отставку. По его словам, дело было в том, что Ельцин растерял всю поддержку россиян.