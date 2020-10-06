Песков: у Путина не бывает выходных

https://static.news.ru/photo/e5f6419e-0871-11eb-8ea6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Рабочий график президента Владимира Путина составлен без учёта выходных. Сотрудникам администрации Кремля выдерживать такой ритм нелегко, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, «в плане работы у Путина нет ощущения времени вообще». В связи с этим, нет и понятия рабочего дня в традиционном значении, как нет и понятия выходного дня, пояснил представитель Кремля.

Грубо говоря, у каждого нормального человека «понедельник — день тяжелый», «пятница — развратница», а у Путина этого вообще нет. Так или иначе он всё время работает, — цитирует Пескова ТАСС.

Он напомнил слова самого президента в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Тогда глава государства назвал некорректными его сравнения с царской особой и объяснил, что работает каждый день, а не «шапку примеряет и смотрится в зеркало». Песков отметил, что такое сравнение было «абсолютно не для красного словца». «Так и есть», — подчеркнул он, отметив, что соответствовать трудоголику Путину бывает нелегко.

Проект информагентства ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», посвящённый 20-летию работы политика на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года. Были обнародованы 17 серий, однако в связи с пандемией коронавируса и мировым финансовым кризисом дальнейшая публикация интервью была приостановлена.

Проект возобновили несколько месяцев спустя. 7 октября, в день рождения Путина, вышла его заключительная серия. В ней, как писал NEWS.ru, президент высказал уверенность, что за годы во главе государства ему удалось сохранить человеческие качества. При этом, по словам российского лидера, его друзья, которых он знает ещё со времён учёбы в университете, говорят, что он практически не изменился.

Путин в 16-й раз встречает день рождения на посту президента. Ему исполняется 68 лет.