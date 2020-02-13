Обсуждение предлагаемых поправок в наш Основной закон само по себе стимулирует появление самых экзотических инициатив. Но, что характерно, появившимся окном возможностей пытаются воспользоваться и сторонники идей старых. В частности, для объединения регионов, их укрупнения требуется и референдум провести, и поправку в Конституцию внести. А тут и время поправок пришло, и голосование по пакету «вкраплений» в Основной закон можно использовать для проведения местного референдума. Конечно, у такого процесса есть и другие трудности, но сейчас, видимо, главное — освежить некоторые планы, которые в настоящее время выглядят более реалистично.

В первую очередь, в кулуарах намекают на возможность объединения в единый субъект Санкт-Петербурга и всё ещё Ленинградской области, а заодно Хабаровского края и Еврейской автономной области. Но тут видно, что перспективы таких проектов неоднозначны. Ситуация на Дальнем Востоке в некотором смысле напоминает битвы вокруг слияния Москвы с одноимённой областью. Все понимали, что такой «брак» приведёт к возникновению трудно управляемого монстра, тяжёлой головы России (более 20% ВВП страны), способной перевесить всё остальное тело. Но сначала подмосковный губернатор Анатолий Тяжлов сумел опередить на приёме у Бориса Ельцина коллегу Гавриила Попова и отменить якобы уже подписанный указ. А в начале нулевых таким манёвром хотели вытащить столицу из-под непотопляемого Юрия Лужкова. Но его судьба была решена куда проще, хотя к Москве уже при Сергее Собянине и присоединили огромный областной кусок, всё ещё толком не освоенный.

Таким же образом якобы хотели в одном из ключевых краёв, Хабаровском, аккуратно избавиться от излишне популярного жириновца Сергея Фургала, который победил вне официального сценария, сумел договориться со всеми местными элитариями и фактически установил над краем свой жёсткий контроль. Там даже депутаты в Госдуму избираются исключительно с опорой на его ресурс. Однако не исключено, что и в этом случае того же Фургала позовут в столицу на повышение или попытаются связать его политическую карьеру с очередной формирующейся партией. Словом, всё-таки поищут не столь громоздкий и относительно мягкий путь замены губернатора и не будут заморачиваться объединением больших регионов.

Любовь Совершаева Zamir Usmanov/Global Look Press

С Санкт-Петербургом и Ленинградской областью ситуация ещё сложнее и запутаннее, хотя о возможном слиянии говорили и писали уже лет двадцать. Но в данном случае нет ни высокой политической воли, ни межкланового согласия. Даже юридические базы этих субъектов Федерации с трудом подлежат унификации. Пока же предлагают унифицировать разного рода службы. Несколько интригует в этой связи наделение заместителя президента в СЗФО Любови Совершаевой особыми полномочиями по контролю за Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Такое конкретное распределение полномочий беспрецедентно. Однако этот шаг явно не приближает объединение. Во всяком случае, пока. Все понимают, что, в первую очередь, родной Питер — зона особого контроля и внимания со стороны Владимира Путина.

В целом же конституционная коллизия оживила старые монстрообразные планы наращивания суперрегионов, но вот дистанция обсуждения поправок всё-таки слишком короткая, чтобы их реализовать именно сейчас, под сурдинку общих перемен. Есть, впрочем, мнение, что по примеру Москвы к Петербургу могли быть присоединены некоторые части области, в частности, Всеволожский район. Но это опять-таки может быть реализовано вне нынешнего конституционного процесса.