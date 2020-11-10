Турция поддержит Азербайджан в выполнении соглашения по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/9e799ce4-2342-11eb-b971-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в вопросе выполнения условий соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе и возвращении земель. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

В процессе выполнения условий подписанного соглашения о прекращении огня, возврата всей оккупированной территории Азербайджану, восстановления мира и спокойствия в регионе мы будем продолжать быть одним сердцем с азербайджанскими братьями, — цитирует его ТАСС.

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армии Азербайджана и Армении останутся на занятых местах, в регион будут введены российские миротворцы. Они будут контролировать развитие событий и страховать стороны.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о пребывании турецких солдат в Нагорном Карабахе. В опубликованном тексте заявления об этом нет ни слова, заявил представитель Кремля.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.