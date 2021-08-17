«Трудности были»: Зверев, Дайнеко, Вассерман рассказали о выборах в Госдуму

С 17 по 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы в Госдуму (ГД) VIII созыва. На депутатские мандаты претендуют многие звёзды российского шоу-бизнеса, певицы, шоумены, актёры и журналисты. Ранее NEWS.ru выяснял, кто из знаменитостей хочет баллотироваться в ГД и какие цели они преследуют, а сегодня рассказывает об их первых трудностях на пути в политику.

Виктория Дайнеко, Анатолий Вассерман и Сергей Зверев поделились в беседе с NEWS.ru своей историей.

Виктория Дайнеко — партия «Зелёная альтернатива»

Виктория Дайнеко victoriadaineko/instagram.com

Певица известна россиянам по участию в телепроекте «Фабрика звёзд 5». Этой осенью Дайнеко войдёт в первую пятёрку списка «Зелёной альтернативы» и станет главной медийной персоной в её составе. Несмотря на «хейт», о котором певица уже рассказывала, настрой у артистки боевой.

— Виктория, считаете ли вы тяжёлым начало пути в политике? С какими сложностями сталкиваетесь лично вы?

— Я думаю, что начало пути как раз не самое тяжёлое. Но, тем не менее, для меня это новый опыт. Поэтому, конечно, многие вещи приходится переосмыслять, многое непривычно. Но я в себе уверена. Сил на то, чтобы преодолеть этот путь достойно, у меня хватит.

Политика — огромная сфера с множеством направлений. Масса тонкостей и нюансов, с которыми сталкиваешься впервые не на бытовом уровне. Сейчас много нового нужно узнавать, с головой погружаться, наращивать понимание процессов, законодательства. Это всё непросто для человека со стороны, которым я была до недавних пор, но мне это интересно. А значит, все сложности — всего лишь ступеньки, по которым нужно уверенно шагать.

— Как планируете вести предвыборную кампанию? Принадлежат ли какие-либо идеи партии лично вам?

— Есть общепартийная кампания, и если говорить о направлениях, то основной упор мы делаем на наружную рекламу и продвижение идей в Интернете.

Что касается моих идей, думаю, какого-то «эксклюзива» у меня нет, но я активно взялась за зоозащитную повестку. И в этом направлении двигаюсь. Важно, что меня поддерживают внутри партии. Сторонники «Зелёной альтернативы» — эксперты, учёные, давние зоозащитники. Их позиции зачастую очень близки моим.

— Вам сейчас комфортно в роли будущего депутата? Как оцениваете свои силы?

— Для меня это новая стезя. Но я полна ожиданий и уверена, что принесу пользу.

Сергей Зверев — бурятский одномандатный округ № 9 от экологической партии «Зелёные»

Личный архив Сергея Зверева

Защитник озера Байкал, а в прошлом чемпион мира по парикмахерскому искусству, Зверев заявил о желании побороться за место в ГД и представлять в нижней палате парламента Республику Бурятия ещё в прошлом году. Ранее он уже рассказывал, что решение пойти в политику далось ему весьма непросто. Изначально шоумен не собирался баллотироваться. По словам Зверева, об участии в выборах его попросили те, кто следит за его экологической деятельностью.

— С какими трудностями вам уже пришлось столкнуться в политике? И что помогает справляться с ними?

— Да, трудности и препятствия были. Куда без них. Но меня тысячи людей поддерживают, пишут письма, пишут в сторис (Instagram. — NEWS.ru). Мне помогали друзья и знакомые. Это вдохновляет и даёт силы.

— Что вы думаете по поводу ситуации с Татьяной Булановой? (На момент беседы со Зверевым эстрадной певице отказали в регистрации, сославшись на превышение количества «бракованных» подписей избирателей.)

— Считаю, что выборы должны быть максимально прозрачными, конкурентными и без жульничества. Ситуация с Таней Булановой некрасивая.

— Как движется ваша кампания? Какие ближайшие планы и что лично вы предложили для Бурятии?

— Активно встречаюсь с учёными, с оппонентами по округу, был с партией «Зелёных» на Байкале. Есть два ограничения, сдерживающие мою активность — COVID-19 и бюджет. С людьми встречаюсь и буду наращивать число таких встреч.

Мои предложения — это предложения жителей региона, учёных, экспертов. Программа с предложениями ещё уточняется и скоро будет представлена общественности.

Анатолий Вассерман — самовыдвиженец по 205-му одномандатному округу (Измайлово, Преображенское)

anatoliy_wasserman/instagram.com

Знаменитый публицист, эрудит и участник интеллектуальных шоу Вассерман, в отличие от Дайнеко и Зверева, отнюдь не новичок в политике. В 1994 году журналист баллотировался в Верховную раду Украины, где занял второе место в округе. В 2016-м он выдвигался кандидатом в депутаты по региональному списку в Москве от партии «Справедливая Россия». В своём округе Вассерман занял второе место, уступив представителю «Единой России» Антону Жаркову, однако в этом году он учёл ошибки прошлого и вместе со своим штабом постарается преодолеть все трудности.

— Анатолий Александрович, как идёт ваша кампания? Вставляют ли вашему штабу «палки в колёса», как выразилась Буланова, говоря о трудностях при реализации инициатив партии?

— Нет, у меня таких проблем не было. Кампания движется нормально. Собранных подписей, по последним данным, вполне достаточно, чтобы участвовать в выборах. Хотя, конечно, организация сбора подписей — дело сложное, громоздкое и недешёвое. Но, слава Богу, у меня есть штаб, способный всё это организовать.

— Как оцениваете свои шансы в этом году? Учли ли ошибки прошлых попыток попасть в Госдуму?

— Дальше предстоит агитационная кампания, конкуренция с другими кандидатами. Тут пока ничего не могу предсказать. Тогда (в 2016 году. — NEWS.ru) занял второе место. Там сложилось много обстоятельств. В этом году я и мой штаб стараемся учесть ошибки прошлого и преодолеть всё. Но, скорее всего, будут какие-то новые ошибки. Поживём — увидим.