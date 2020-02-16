https://static.news.ru/photo/dfa77e7c-50fa-11ea-a641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Двоих чиновников и главу муниципального района Саратова Сергея Гунина, Сергея Латанова и Александра Гончарова исключили из партии «Единая Россия», в которой они раньше состояли. Причиной стало их состояние алкогольного опьянения во время поездки за рулём.

По словам секретаря реготделения партии Николая Панкова, политики отказались проходить медицинское освидетельствование, передаёт РИА Новости.

Если ты медосвидетельствование не проходишь, значит, уже изначально не защищаешь себя. Если ты не пьяный — иди, доказывай, — подчеркнул он.

Собеседник издания отметил, что спрос с чиновника и члена партии выше, чем с обычного гражданина. Эту информацию следует помнить всем, кто собирается сесть за руль пьяным или совершить другое преступление.

И если эта повышенная ответственность не устраивает, то каждый должен задуматься, стоит ли ему вступать в партию, — заключил он.

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